МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Россия на форуме "Армия" заключила ряд контрактов

"Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом — мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", — сказал он.