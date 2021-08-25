МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2021". Россия экспортировала в Африку боевые машины

"Наше военно-техническое сотрудничество со странами Африки последние пять лет развивается в стабильном и конструктивном ключе. В среднем ежегодный объем экспорта в этот регион российской продукции военного назначения сохраняется на уровне 30-40% от общего объема нашего оружейного экспорта", — сказал он.

Шугаев уточнил, что в странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты семейства "Ми" (такие как Ми-8/17 и Ми-24/35), самолеты семейств "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", а также бронетехника (в частности, БТР-80, Т-72, Т-90С).

В странах Северной Африки спросом пользуется российское стрелковое вооружение (автоматы Калашникова), средства ПВО, военно-морская техника, самолеты марок "МиГ", "Су" и "Ил", средства радиоэлектронной борьбы.

Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам Шугаев.

"После саммита Россия — Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары — три. Портфель заказов", — сказал он.

Основными партнерами России в северной Африке являются Алжир и Египет.