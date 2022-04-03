МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Великобритания намерена отправить Украине вооружение, включая противокорабельные ракеты и барражирующие боеприпасы для защиты Одессы, если российская армия начнет наступление на город, пишет газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Зеленский обсудил с Джонсоном усиление экономического давления на Москву

"Украинцы просили предоставить им помощь с летальным вооружением для района Черного моря. У нас есть список того, что им необходимою. Мы пытаемся по возможности предоставить это", — заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник. По его словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в отличие от его коллег в Германии и Франции, которые воздерживаются от отправки военной помощи до того, как в Одессе действительно начнутся боевые действия, заявил, что "Зеленский получит все, что он запрашивает, если это есть" у Британии.

Как пишет издание, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины, а также противобатарейных средствах для уничтожения приближающихся артиллерийских снарядов.

"Великобритания также направит (Украине) так называемые барражирующие боеприпасы наподобие дронов-камикадзе Switchblade, которые передали Киеву США", — пишет издание. По данным источника, ранее Британия планировала направить ракеты Brimstone для установки на украинских кораблях, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, а Лондон, "скорее, будет способствовать поставкам противокорабельных ракет от других западных партнеров".