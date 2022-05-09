ВАШИНГТОН, 9 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. Канцлер ФРГ Шольц: лидеры ЕС обсудят координацию инвестиций в оборону

Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.

Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

На рассмотрении конгресса находится запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, 8,5 миллиарда — экономическая помощь Киеву.