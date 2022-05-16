МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Режим зверя" американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II — настоящий "кошмар" для вооруженных сил России, утверждает издание 19FortyFive. Об этом сообщает Lenta.ru. СМИ: США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от КНР

Издание напоминает, что в "режиме зверя" F-35 способен нести в четыре раза больше боеприпасов, чем в малозаметном режиме: до 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух-воздух". Вместе с тем отмечается, что при полной загрузке дальность полета истребителя сокращается с 2 800 до 1 400 километров.

При этом авторы публикации утверждают, что режим малозаметности позволяет истребителю установить превосходство в небе в самом начале конфликта, а после этого F-35 Lightning II может применяться как обычный боевой самолет для нанесения ударов по противнику.