С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко заявил о желании Белоруссии повысить статус страны в ШОС

"Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", — сказал Путин.

Лукашенко отметил, что Белоруссию "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды", в связи с чем белорусский лидер предложил рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, в частности, попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он добавил, что не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя".

В свою очередь, Путин напомнил, что в 6 странах членах НАТО хранится 200 ядерных тактических боезапасов, и что РФ и Белоруссия обязаны позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ и предложил дооснастить самолёты Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии.