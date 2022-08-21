МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2022" заключил два контракта на сумму 390 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В Германии оценили, кому санкции вредят больше

"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — говорится в сообщении, подводящем итоги работы выставки.

Также в военном ведомстве сообщили, что за семь дней работы форума его посетителями стали 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.