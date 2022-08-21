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Рособоронэкспорт на "Армии—2022" заключил сделки на 390 миллионов долларов
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Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2022" заключил два контракта на сумму 390 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. "В рамках военно-технического... ПРАЙМ, 21.08.2022
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2022" заключил два контракта на сумму 390 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — говорится в сообщении, подводящем итоги работы выставки.
Также в военном ведомстве сообщили, что за семь дней работы форума его посетителями стали 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.