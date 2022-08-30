ПЕКИН, 30 авг — ПРАЙМ. Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после того, как он приблизился к подконтрольным Тайваню островам Цзиньмэнь, передает Центральное новостное агентство острова, ссылаясь на армейское командование обороны Цзиньмэнь. В Госдуме рассказали о планах Киева сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Сообщается, что в 17.59 по местному времени (12.59 мск) дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь), а в 18.00, после того, как военные острова произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Ранее в таких случаях военные Тайваня выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.

Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.