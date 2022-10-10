ВОЛГОГРАД, 10 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил оборонное предприятие "Титан-Баррикады" и металлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. Мантуров назвал плановый объем ежегодного выпуска самолетов Ту-214

По информации ведомства, Мантуров в понедельник побывал в Волгограде с рабочим визитом, встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым.

"Денис Мантуров и Андрей Бочаров посетили производственные площадки предприятий "Титан-Баррикады" и "Красный Октябрь", — говорится в сообщении администрации.