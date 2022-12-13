МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. При активизации производства вооружений, военной техники и обмундирования важно сохранить доступность для потребителей основных товаров и услуг, заявил на заседании Экспертного Совета при правительстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил, что Запад недооценил российскую экономику

"По поручению президента сформирован Координационный совет, который призван усилить взаимодействие вооруженных сил и нашей промышленности во всех направлениях — активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования, средства индивидуальной защиты, медикаменты. Все это требует серьезных ресурсов. При этом важно не допустить дисбаланса и сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг", — сказал он.

Мишустин также рассказал о мерах по оказанию помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

"Принято решение о компенсации заработных плат работодателей на выплату всем сотрудникам, которые переезжают к ним из других регионов страны. На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей", — отметил он.

Как ожидается, размер финансовой поддержки в расчёте на одного работника составит почти 262,2 тысячи рублей, сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей. Предполагается, что решение позволит привлечь на оборонные предприятия более 3,8 тысячи человек.