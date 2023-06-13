МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Производство основных видов вооружений в России за последний год выросло в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. Путин назвал виновных в разрушении Каховской ГЭС

"У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно", — сказал он.