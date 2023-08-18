МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Часть членов конгресса США отказываются удовлетворить запрос президента Джо Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов на помощь Украине, пишет газета Washington Post. В конгрессе признали провал контрнаступления ВСУ

По данным издания, эта позиция, которой в основном придерживаются республиканцы, обусловлена скромными результатами наступления ВСУ, которые, как отмечается, не смогли, вопреки первоначальному расчету, перерезать сухопутный мост России в Крым. При этом Киеву так и не помогли поставки западного вооружения, отмечают в Вашингтоне.

Как сообщили источники, в закрытом прогнозе разведывательного сообщества США говорится, что контрнаступление Украины не сможет достичь "ключевого" города Мелитополя.

На этом фоне другая часть республиканцев и, в меньшей степени, "по-ястребиному настроенные демократы" обвиняют Белый дом в том, что он ранее не отправил Украине более мощное вооружение.

В офисе директора национальной разведки от комментариев отказались.

Путь ВСУ к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже "вернуть себе" более близко расположенные города, такие как Токмак, будет сложно, заявил военный аналитик Института внешнеполитических исследований Роб Ли.

"У России там три основных оборонительных рубежа, а за ними — города-крепости", — пояснил он.

"Мрачная перспектива", о которой проинформировали некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже привела к взаимным обвинениям на закрытых встречах, пишет издание.

Официальные лица США отвергают утверждения, что истребители F-16 или ракетные системы большей дальности, такие как ATACMS, привели бы к иному результату. "Проблема остается с прорывом через главную оборонительную линию России, и нет никаких доказательств того, что эти системы оказались бы панацеей", — сказал высокопоставленный представитель администрации.