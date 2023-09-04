МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские войска в зоне спецоперации готовы к ведению затяжного конфликта на истощение, пишет в статье для китайского издания Global Times директор Института исследований Средиземноморья Чжэцзянского университета международных исследований Ма Сяолинь. В Италии признали провал украинского "прорыва"

По его словам, российская армия "явно заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически осуществляя удары с воздуха". В то же время союзники Украины на Западе не могут скрыть своего разочарования и неудовлетворенности по поводу затяжного конфликта, отмечает автор.

В начале июня украинские силы начали "летнее наступление" против российских войск на востоке и юге Украины. За три месяца ВСУ понесли тяжелые потери, но это мало что дало. В результате кампании, которую изначально предполагалось начать весной, Киев не смог взять ни одного стратегически значимого объекта и потерял почти 30 процентов поставленного Североатлантическим альянсом вооружения, при этом многие военнослужащие ВСУ были взяты в плен или деморализованы.

По словам Ма Сяолиня, российские военные соорудили три многоуровневые оборонительные линии на левом берегу Днепра, чтобы истощить сухопутные силы Украины.

За последние три месяца ВСУ время от времени совершали трансграничные рейды на территорию России и наносили удары по тыловым военным объектам на территории России с помощью дронов, но так и не сумели изменить общую военную ситуацию, констатирует автор.

Со своей стороны, Запад демонстрирует признаки усталости по отношению к Украине, которую считает "бездонной ямой", подчеркнул Ма Сяолинь.