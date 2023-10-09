МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия быстро восполняет запасы оружия, пока поддержка Украины дает трещины, сообщает немецкая газета Zeit. Дипломатический источник анонсировал встречу по Украине в Турции

Издание подчеркивает, что Россия восполняет свои запаы вооружения быстрее прогнозов, а Украине на фоне неудач нужно все больше времени на восстановление.

По данным Zeit, российская сторона особое внимание уделит не количеству техники, а ее точности и эффективности.

"Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки", — заключают авторы материала.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал телеканалу CNN, что запасы оружия для Украины на европейских складах подходят к концу. По сообщениям Financial Times, о сокращении количества вооружений предупреждали Германия, Великобритания и Франция.