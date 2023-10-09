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В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины
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Россия быстро восполняет запасы оружия, пока поддержка Украины дает трещины, сообщает немецкая газета Zeit. Издание подчеркивает, что Россия восполняет свои запаы вооружения... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , впк, экономика, новости, украина, германия, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия быстро восполняет запасы оружия, пока поддержка Украины дает трещины, сообщает немецкая газета Zeit.
Издание подчеркивает, что Россия восполняет свои запаы вооружения быстрее прогнозов, а Украине на фоне неудач нужно все больше времени на восстановление.
По данным Zeit, российская сторона особое внимание уделит не количеству техники, а ее точности и эффективности.
"Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки", — заключают авторы материала.
Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал телеканалу CNN, что запасы оружия для Украины на европейских складах подходят к концу. По сообщениям Financial Times, о сокращении количества вооружений предупреждали Германия, Великобритания и Франция.