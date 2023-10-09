МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вооружнеия, которые США поставляли Украине, используют в столкновениях на Ближнем Востоке, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следдующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в сосояние войны.

"Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) достаточно много!", — возмутился французский политик в соцсети X.

По его мнению, такая ситуация приведет мир к "организованному хаосу".

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, а сейчас применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины.