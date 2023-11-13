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В ФСВТС отметили сохранение спроса на российское оружие
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. Спрос на российские вооружения на мировом рынке не падает на фоне санкций Запада, портфель заказов сохраняется на уровне 50 — 55 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, новости, россия, оружие, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Спрос на российские вооружения на мировом рынке не падает на фоне санкций Запада, портфель заказов сохраняется на уровне 50 — 55 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор ведомства побеседовал с РИА новости в рамках Dubai Airshow 2023.
Он отметил, что экспорт товаров военного назначения осуществляется в соответствии со всеми графиками и договоренностями.
"В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены", — сказал Шугаев.
По его словам, портфель оружейных заказов в последние годы держится на уровне 50-55 миллионов долларов с небольшими колебаниями на фоне работы с партнерами.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября в ОАЭ.