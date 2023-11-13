ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Спрос на российские вооружения на мировом рынке не падает на фоне санкций Запада, портфель заказов сохраняется на уровне 50 — 55 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Россия впервые за XXI век покажет тяжелый самолет за рубежом

Директор ведомства побеседовал с РИА новости в рамках Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что экспорт товаров военного назначения осуществляется в соответствии со всеми графиками и договоренностями.

"В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены", — сказал Шугаев.

По его словам, портфель оружейных заказов в последние годы держится на уровне 50-55 миллионов долларов с небольшими колебаниями на фоне работы с партнерами.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября в ОАЭ.