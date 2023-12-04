МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Ростех" впервые вошла в список 100 крупнейших компаний в области производства вооружения и военных услуг на 2022 год, следует из перечня, составленного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). "Ростех" передал ВКС России новую партию истребителей

По данным института, российская госкорпорация "Ростех" заняла десятое место. Кроме того, она была включена как связанная корпорация, потому что другие российские компании, связанные с производством оружия больше не публикуют данные о своей деятельности.

Согласно таблице SIPRI, большую часть списка занимают американские компании (более 40). Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заняла первое место.

Кроме "Ростеха", Россию в списке также представляет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).