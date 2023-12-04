МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу придется подготовить Запад к тому, что Украина не в состоянии выполнить ожидаемые от нее задачи, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. У США нет "волшебной палочки" для Украины, заявили в Пентагоне

"Заявление Столтенберга — это, если в самых мягких выражениях, желание подстелить соломку. То есть катастрофическое поражение (Киева — ред.) изображать как некие "трудные моменты". Уже приходится готовить европейскую и мировую общественность к тому факту, что те задачи, которые обозначались украинским руководством с подачи НАТО, а на самом деле американским руководством, не выполнены и не будут выполнены. Никакого Крыма, никакого "прорыва к морю" даже близко не будет. И надо готовить, что результаты будут значительно более скромные — хорошо хотя бы удержать фронт", — рассказал эксперт РИА Новости.

Кроме того, Жарихин подчеркнул, что Запад не должен возлагать на Украину ответственность за неудачи американского оружия на фронте.

"Уже и для них рухнула та легенда, которая десятилетиями пестовалась и доказывалась на полях сражений со слабо вооруженным противником, что натовское вооружение на порядок сильнее любых других и поэтому оно может решить любую задачу. Оказалось, что это не так, и это очень серьезный сигнал для главных поставщиков этого вооружения, то есть США. Приходится как-то оправдываться, ссылаться на неумелые действия украинского руководства", — отметил Жарихин.

Более того, по словам эксперта, Киев в свою очередь ссылается на недостаточные поставки оружия, отметил эксперт.

"Друг другу перекидывают эту "горячую картофелину", которой можно назвать катастрофическое положение на фронте", — констатировал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет "волшебной палочки" для Украины. По его словам, успехи ВСУ в конфликте зависят их умения синхронизировать использование различного оружия, которое Украине поставляет Запад.