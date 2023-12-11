WSJ: в Европе растет беспокойство из-за пустых арсеналов на фоне помощи Украине
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В европейских странах растет беспокойство из-за недостаточных запасов оружия на фоне предоставления помощи Киеву, сообщила газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что большая часть европейского промышленного потенциала по производству оружия была подорвана за годы сокращения бюджета, при этом "переломить ситуацию" — непростая задача, так как большинство правительств стран сталкиваются с бюджетными ограничениями на фоне медленного роста экономик, старения населения, а также противостоянием сокращению затрат на социальное обеспечение для финансирования обороны.
"Тревога возрастает по мере того, как Америка переходит к более изоляционистской позиции, а также по мере того, как после почти двух лет конфликта на Украине вновь появляется понимание потенциальной угрозы Европе со стороны России….Мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", — пишет WSJ.
Отмечается, что в случае если Вашингтон откажется от предоставления основной помощи Украине, у Европы не будет запасов оружия, и она не сможет одновременно пополнять запасы Украины и восстанавливать свои собственные силы.
По данным издания, в 2022 году Британия рассматривала возможность покупки в музеях реактивных систем залпового огня для модернизации и передачи Украине, но от этой идеи отказались. Кроме того, у Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО, а в немецкой армии боеприпасов осталось на два дня боев.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/vpk/20231211/842523146.html