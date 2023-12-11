МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В европейских странах растет беспокойство из-за недостаточных запасов оружия на фоне предоставления помощи Киеву, сообщила газета Wall Street Journal. СВР раскрыла, когда Запад ожидает прекращение огня между Москвой и Киевом

Издание отмечает, что большая часть европейского промышленного потенциала по производству оружия была подорвана за годы сокращения бюджета, при этом "переломить ситуацию" — непростая задача, так как большинство правительств стран сталкиваются с бюджетными ограничениями на фоне медленного роста экономик, старения населения, а также противостоянием сокращению затрат на социальное обеспечение для финансирования обороны.

"Тревога возрастает по мере того, как Америка переходит к более изоляционистской позиции, а также по мере того, как после почти двух лет конфликта на Украине вновь появляется понимание потенциальной угрозы Европе со стороны России….Мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", — пишет WSJ.

Отмечается, что в случае если Вашингтон откажется от предоставления основной помощи Украине, у Европы не будет запасов оружия, и она не сможет одновременно пополнять запасы Украины и восстанавливать свои собственные силы.

По данным издания, в 2022 году Британия рассматривала возможность покупки в музеях реактивных систем залпового огня для модернизации и передачи Украине, но от этой идеи отказались. Кроме того, у Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО, а в немецкой армии боеприпасов осталось на два дня боев.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.