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СМИ оценили решение Путина усилить ВМФ России
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Военно-морской флот России пополнился двумя новыми атомными подводными лодками, сообщает британское издание Daily Express. "Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому... ПРАЙМ, 13.12.2023
впк, экономика, новости, россия, владимир путин, атомная подводная лодка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Военно-морской флот России пополнился двумя новыми атомными подводными лодками, сообщает британское издание Daily Express.
"Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — отмечается в статье.
Сообщается, что один из крейсеров — это "Император Александр III", несущий на себе 16 межконтинентальных ракет. Вторая атомная подлодка, названная "Красноярск", содержит ядерные крылатые ракеты и торпеды.
Кроме того, авторы статьи подчеркнули, что усиление ВМФ произошло на фоне просьб украинских военных к Западу предоставить дополнительные пакеты финансовой помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в США. Сообщается, что его целью было попросить союзника о дополнительной финансовой поддержке. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, Зеленский — "попрошайка из Киева", которому не удалось убедить Вашингтон в том, что Украина важнее его национальной безопасности.