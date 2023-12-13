МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Военно-морской флот России пополнился двумя новыми атомными подводными лодками, сообщает британское издание Daily Express. Антонов назвал Зеленского "попрошайкой из Киева"

"Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — отмечается в статье.

Сообщается, что один из крейсеров — это "Император Александр III", несущий на себе 16 межконтинентальных ракет. Вторая атомная подлодка, названная "Красноярск", содержит ядерные крылатые ракеты и торпеды.

Кроме того, авторы статьи подчеркнули, что усиление ВМФ произошло на фоне просьб украинских военных к Западу предоставить дополнительные пакеты финансовой помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в США. Сообщается, что его целью было попросить союзника о дополнительной финансовой поддержке. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, Зеленский — "попрошайка из Киева", которому не удалось убедить Вашингтон в том, что Украина важнее его национальной безопасности.