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Над Азовским морем сбили ракету ATACMS
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская система ПВО сбила над Азовским морем ракету ATACMS. Ранее Минобороны РФ информировало, что российские... ПРАЙМ, 21.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская система ПВО сбила над Азовским морем ракету ATACMS.
Ранее Минобороны РФ информировало, что российские средства ПВО уничтожили над Азовским морем украинскую ракету, которая должна была нанести удар по объектам на территории России.
"Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.