МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия тотально доминирует над Украиной в воздухе на поле боя, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в беседе с телеканалом "24 канал". Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

По словам Подоляка, если ничего не изменится, то Киев ждут серьезные проблемы. "У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции", — отметил он.

Ранее французская газета Monde писала со ссылкой на украинских военнослужащих, что вертолеты Вооруженных сил Украины крайне уязвимы для ударов российской авиации. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что победить Россию в военном отношении невозможно, даже если Киев получит все необходимое вооружение.

Газета Wall Street Journal также передавала, что западные страны не в состоянии конкурировать с Россией в области вооружений.