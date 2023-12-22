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На Украине признали тотальное доминирование России на фронте
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Россия тотально доминирует над Украиной в воздухе на поле боя, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в беседе с телеканалом "24 канал". По словам Подоляка, если... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия тотально доминирует над Украиной в воздухе на поле боя, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в беседе с телеканалом "24 канал".
По словам Подоляка, если ничего не изменится, то Киев ждут серьезные проблемы. "У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции", — отметил он.
Ранее французская газета Monde писала со ссылкой на украинских военнослужащих, что вертолеты Вооруженных сил Украины крайне уязвимы для ударов российской авиации. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что победить Россию в военном отношении невозможно, даже если Киев получит все необходимое вооружение.
Газета Wall Street Journal также передавала, что западные страны не в состоянии конкурировать с Россией в области вооружений.