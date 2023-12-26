2023-12-26T21:09:29+03:00
2023-12-26T21:09:29+03:00
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Борисов заявил о завершении испытаний "Союз-2" на Восточном
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Летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Завершены летные испытания ракетно-космического... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Завершены летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку.
Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. В рамках первой очереди был построен стартовый комплекс для ракет "Союз-2", в рамках второй строится инфраструктура для ракет "Ангара".
Первый пуск "Союза" с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. После этого оттуда были запущены еще 14 ракет.