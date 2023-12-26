МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Борисов заявил, что 1700 спутников будут у России к 2030 году

"Завершены летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. В рамках первой очереди был построен стартовый комплекс для ракет "Союз-2", в рамках второй строится инфраструктура для ракет "Ангара".

Первый пуск "Союза" с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. После этого оттуда были запущены еще 14 ракет.