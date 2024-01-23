МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В России завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения СВО на Украине, рассказал агентству РИА Новости информированный источник. Калашников поставит за рубеж ракеты "Вихрь-1"

"Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, ракеты предназначены для уничтожения малых БПЛА, квадрокоптеров, а также FPV-дронов. Также вооружение планируется применять в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМ". Они имеют стандартную компоновку, но с уменьшенными габаритами, что позволяет оснастить одну боевую машину "Панцирь-СМ" 48 противорадиолокационными ракетами вместо 12 стандартных.

Отмечается, что новые модели ракет также являются более экономически эффективными, так как стоят значительно меньше, чем стандартные боеприпасы. Кроме того, они могут поражать не только беспилотники, но и другие цели, такие как снаряды РСЗО, ракеты ATGM и средства воздушного нападения.

Зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь" используется для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов и районов, а также систем ПВО большой дальности. Как сообщала "Газета.ру", система может вести огонь по воздушным целям как высокоманевренными ракетами с дальностью поражения до 20 километров, так и двумя спаренными 30-мм зенитными орудиями со скорострельностью до 2500 выстрелов в минуту. "Панцирь-СМ" предусматривает размещение 24 ракет и многофункциональную станцию наведения на воздушные цели.