МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Использование беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО является очень эффективным средством, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин. Правительство направит финансирование на изучение разработки БПЛА в школах

"Дешево и сердито, и очень эффективно. Ну, и в других сферах очень важное направление деятельности", — отметил российский лидер.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что дроны "Ланцет" и "Куб" успешно справляются с задачами в зоне СВО. Кроме того, дрон-камикадзе "Ланцет" способен не только самостоятельно осуществлять разведку, но и атаковать цель. По данным госкорпорации, в настоящее время аппараты, несущие барражирующие боеприпасы, являются одним из самых перспективных и эффективных видов высокоточного вооружения. Благодаря им цель поражается гораздо быстрее — ждать подлета боевых самолетов, чтобы нанести удар по противнику, не нужно.

Ко всему прочему, небольшие пластиковые дроны не отражают радиосигнал, их крайне сложно обнаружить с помощью обычных радаров, поэтому они незаметны для систем ПВО, заключили в компании.

Ранее издание Foreign Affairs писало, что ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась. На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами. В связи с этим Киев проигрывает Москве в "войне дронов", заключили в издании.