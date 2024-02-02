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Стратегические ядерные силы России обновили на 95 процентов
ВПК
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Российские стратегические ядерные силы обновили на 95%, а их морская составляющая — почти на 100%, заявил на форуме "Все для победы!" президент РФ Владимир Путин. "Сегодня у нас... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , впк, экономика, новости, россия, владимир путин, стратегические ядерные силы россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские стратегические ядерные силы обновили на 95%, а их морская составляющая — почти на 100%, заявил на форуме "Все для победы!" президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", — сказал он.
Путин отметил, что Россия достигнет высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений.
"Таких же результатов (как и по обновлению стратегических ядерных сил) будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы вместе с вами обязательно реализуем", — заявил глава государства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.