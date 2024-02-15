МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов отменили многомиллиардную программу оборонной компании Northrop Grumman по разработке секретного военного спутника, в том числе из-за увеличения затрат, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и данные источников. Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе

"США отменили многомиллиардную программу по разработке секретного военного спутника", — сказано в публикации. Отмечается, что причинами отмены программы стали увеличение расходов, срыв сроков и другие трудности в разработке.

Официальное уведомление о решении было отправлено Northrop Grumman в январе. В настоящее время компания лоббирует сохранение части программы в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей.

Решение об отмене программы было инициировано помощником министра ВВС США Фрэнком Калвелли, который уведомил комитеты Конгресса о своем намерении бороться за отмену программы в рамках подготовки к бюджету Космических сил на 2025 год.