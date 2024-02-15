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Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием
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США успешно запустили на орбиту шесть спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления... ПРАЙМ, 15.02.2024
впк, экономика, новости, пентагон, спутники, гиперзвуковое оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. США успешно запустили на орбиту шесть спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления.
Ранее ведомство сообщало, что выведет в космос два аппарата для слежки за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами и четыре для наблюдения за полетами истребителей.
"Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту… с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX", — сказано в заявлении.
Отмечается, что в данный момент проводится первичное тестирование спутников.
Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил.