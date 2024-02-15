МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. США успешно запустили на орбиту шесть спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления. Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе

Ранее ведомство сообщало, что выведет в космос два аппарата для слежки за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами и четыре для наблюдения за полетами истребителей.

"Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту… с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX", — сказано в заявлении.

Отмечается, что в данный момент проводится первичное тестирование спутников.

Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил.