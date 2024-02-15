МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Система спутниковой связи Starlink помогла Украине создать электронную систему управления боем, однако в США полагают, что Россия в ответ разработала оружие подавления подобных сетей. Москва произвела предупредительный выстрел в гонке космических вооружений, пишет The Washington Post. Сами удивились: Запад тащит вверх экономику России

Актуальность Starlink и других подобных систем в обороне показал конфликт на Украине. Похоже, Россия, осознав это на поле боя, разработала "противоядие". Именно это, по данным источников в Конгрессе США, имели в виду при разговорах о "серьезной угрозе национальной безопасности США".

Попытка напугать Конгресс "агрессивными планами Москвы" могла быть предпринята с целью добиться наконец выделения пакета военной помощи Киеву. Ранее РФ предупреждала о мерах против поставщиков коммерческих спутниковых услуг — эта инфраструктура может стать законной целью для ответного удара.

Подробностей о новых российских системах нет, однако не исключено, что для вывода военных сетей из строя могут быть использованы электромагнитные импульсы или оружие направленной энергии, пишет издание. С их помощью могут быть атакованы сети, через которые Starlink передает сигналы между спутниками перед отправкой на Землю.

В теории Россия могла бы запустить в космос ядерные противоспутниковые ракеты, однако это было бы самоубийственной небрежностью и нарушением договора о запрете ядерного оружия в космосе. Вероятно, новые российские технологии подразумевают кое-что посложнее, резюмирует автор публикации.