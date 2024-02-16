МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Страны — участницы НАТО испытывают беспокойство из-за темпов производства вооружения в России, пишет издание Financial Times. Шойгу поручил учитывать опыт СВО и оперативно улучшать вооружение

"Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, проявившее за последний год такие темпы, которые многие на Западе считали невозможными", — указывается в статье.

Авторы отмечают, что только лишь в 2023 году российский ВПК произвел миллионы артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. При этом будущее НАТО сейчас под вопросом из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и его угроз, адресованных партнерам по альянсу с требованиями платить больше.

"Мы живем сейчас в действительно опасные времена", — прокомментировал происходящее один из офицеров разведки Великобритании.

Ранее в ходе посещения Уралвагонзавода президент Владимир Путин подчеркнул, что производство индивидуальной бронезащиты выросло в десять раз, автомашин разного класса выросло в семь раз, а производство танков — в пять раз.