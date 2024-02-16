МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Оружие космического базирования, которое, по мнению разведки США, может разрабатывать Россия, представляет собой скорее устройство с ядерной силовой установкой, способное ослеплять, блокировать или сжигать электронику внутри спутников, нежели взрывную ядерную боеголовку, способную сбивать их, передает Reuters со ссылкой на мнение аналитиков. Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе

Ранее член палаты представителей конгресса США по разведке от Республиканской партии Майк Тернер выступил с заявлением, предупреждающим о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Как считают эксперты, соответствующее вооружение может представлять собой устройства, способные подавлять сигналы, ослеплять датчики изображения или испускать электромагнитные импульсы, способные сжечь всю электронику спутников в определенной области околоземного пространства.

"То, что Россия разрабатывает систему, работающую на ядерном источнике, которая оснащена возможностями радиоэлектронной борьбы на орбите, более вероятно, чем теория о том, что Россия разрабатывает оружие, несущее ядерную взрывную боеголовку", — сказал исполнительный директор группы защиты интересов Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Пендель не поможет". Борисов раскрыл, что нужно для российского SpaceX

По мнению аналитиков, противоспутниковое оружие может нанести вред военным и коммерческим коммуникациям, подорвав способность вооруженных сил действовать, а также нарушив работу систем глобального позиционирования (GPS), которыми пользуются все, от водителей Uber до служб доставки еды.

"Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и это, вероятно, правда, — сказал бывший сотрудник американской разведки. — Наша способность полагаться на спутники является главным преимуществом в потенциальной конфронтации, но также и серьезной уязвимостью".

В отчете Разведывательного управления Министерства обороны США за 2023 год утверждается, что Россия разрабатывает комплекс вооружений, предназначенных для поражения отдельных спутников, а также, возможно, разрабатывает "системы более высокой мощности, которые распространяют угрозу на структуры всех спутников".