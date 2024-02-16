МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские усовершенствованные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, сообщает журнал Military Watch Magazine. В США придумали, как поставить оружие Киеву чужими руками

"Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра", — говорится в тексте публикации. В издании заметили, что газотурбинный двигатель обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных условиях.

Раннее один из российских командиров, принимавший участвие в боях против ВСУ, на вооружении у которых были немецкие танки Leopard, отметил, что Т-80БВМ является абсолютно новой машиной. "Мы получили совершенно новую машину. Она имеет принципиально новую систему связи… Ее невозможно заглушить, она работает очень хорошо. Звук качественный, четкий, без перебоев. Машина также оснащена совершенно новой системой защиты, на танк были установлены дополнительные броневые модули, позволяющие ему выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет", — отметил он.

В издании заключили, что в перспективе ожидается возможность выпуска новых серийных моделей, которые будут иметь значительно улучшенную конструкцию по сравнению с последними Т-80БВМ.