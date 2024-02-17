МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Германия может увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП, наращивая инвестиции для компенсации многолетнего пренебрежения ОПК, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Bloomberg. Министр обороны Германии оценил грядущие траты страны на оборону

"Целевой показатель НАТО в 2% от ВВП на оборону может быть только "отправной точкой", однако европейским странам необходимы более боеспособные вооруженные силы и расширение их присутствия по всему миру", — заявил министр во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра, это потребует не только "значительных денежных вложений", но и увеличения производственных мощностей оборонных предприятий, однако он добавил, что найти достаточные для этого средства будет непросто.

"Если все пойдет по плану, тогда мы сможем достичь 3% или, быть может, даже 3,5% (ВВП — прим. ред.), все будет зависеть от происходящего в мире и от состояния нашей экономики", — сказал он.

Издание отмечает, что союзники по НАТО годами критиковали Германию за то, что она не тратила больше средств на оборону, пока канцлер Олаф Шольц не провозгласил "исторический поворотный момент" после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее в ходе выступления в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что страна продолжит выполнять обязательства по расходам НАТО "в 2020-х, 2030-х и последующих годах".