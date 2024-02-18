МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Германия поставила на Украину непригодные в бою бронетранспортеры АРС, сообщила Bild. В Германии заявили о возможном росте расходов на оборону, пишет СМИ

Отмечается, что переданные Германией БТР имеют тонкую обшивку, у них отсутствует противоминная и осколочная броня от артиллерии, ракет и мин. АРС способны защитить только от ручного оружия и пригодны только для использования в тылу.

Кроме того, техника была поставлена по завышенной цене: правительство Германии заплатило за каждую машину по 600 тысяч долларов при рыночной стоимости в 200 тысяч.

По данным издания, министерство обороны ФРГ технику между двумя поставщиками — легкими машинами от FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Выбрали первый как наиболее экономичный, в ведомстве также добавили, что Украина не требовала противоминной защиты.

В конце мая Германия объявила о передаче Украине 66 бронетранспортеров APC, которые производятся на немецком концерне FFG. Эти 10-тонные машины были разработаны в США и выпускаются в разных странах мира по американской лицензии. С октября Германия передала Украине 48 таких БТР, ни один из них не был собран в ФРГ.