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Германия передала Украине непригодные к бою БТР
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Германия поставила на Украину непригодные в бою бронетранспортеры АРС, сообщила Bild. Отмечается, что переданные Германией БТР имеют тонкую обшивку, у них отсутствует... ПРАЙМ, 18.02.2024
впк, экономика, новости, германия, украина, техника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Германия поставила на Украину непригодные в бою бронетранспортеры АРС, сообщила Bild.
Отмечается, что переданные Германией БТР имеют тонкую обшивку, у них отсутствует противоминная и осколочная броня от артиллерии, ракет и мин. АРС способны защитить только от ручного оружия и пригодны только для использования в тылу.
Кроме того, техника была поставлена по завышенной цене: правительство Германии заплатило за каждую машину по 600 тысяч долларов при рыночной стоимости в 200 тысяч.
По данным издания, министерство обороны ФРГ технику между двумя поставщиками — легкими машинами от FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Выбрали первый как наиболее экономичный, в ведомстве также добавили, что Украина не требовала противоминной защиты.
В конце мая Германия объявила о передаче Украине 66 бронетранспортеров APC, которые производятся на немецком концерне FFG. Эти 10-тонные машины были разработаны в США и выпускаются в разных странах мира по американской лицензии. С октября Германия передала Украине 48 таких БТР, ни один из них не был собран в ФРГ.