ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет ниже целевого для членов альянса. Сенатор Грэм раскритиковал законопроект по госдолгу США

"Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают", — сообщил он в интервью телеканалу CBS News.

По мнению Грэма, расходы на оборону в 2% от объема национальной экономики являются необходимыми для каждого участника Североатлантического альянса, однако 19 из 31 члена НАТО не выполняют это условие.

Он также поддержал желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников США больших оборонных расходов.

"Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в 2%. Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО — плати 2%", — подчеркнул он.

Ранее в ходе выступления в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что страна продолжит выполнять обязательства по расходам НАТО "в 2020-х, 2030-х и последующих годах".