2024-02-18T22:01:00+03:00
2024-02-18T22:01:04+03:00
2024-02-18T22:01:00+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240218/843103611.html
Американский сенатор предложил условие для исключения из НАТО
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет ниже целевого для членов альянса. "Я хочу, чтобы была система, при... ПРАЙМ, 18.02.2024
впк, экономика, новости, мир, нато, сша, ввп, оборонный бюджет, линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/40/841264007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/40/841264007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/40/841264006.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/40/841264006.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/39/841263994.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/39/841263994.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230601/840739763.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет ниже целевого для членов альянса.
"Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают", — сообщил он в интервью телеканалу CBS News.
По мнению Грэма, расходы на оборону в 2% от объема национальной экономики являются необходимыми для каждого участника Североатлантического альянса, однако 19 из 31 члена НАТО не выполняют это условие.
Он также поддержал желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников США больших оборонных расходов.
"Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в 2%. Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО — плати 2%", — подчеркнул он.
Ранее в ходе выступления в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что страна продолжит выполнять обязательства по расходам НАТО "в 2020-х, 2030-х и последующих годах".