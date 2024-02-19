МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Военнослужащие Североатлантического альянса участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмников, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда". Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

"Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — сказал он.

По его словам, офицеры альянса непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооруженных сил.

"Киевский режим не был бы так живуч, если бы не существенная финансовая и военная поддержка со стороны так называемого коллективного Запада. США и их союзники накачивают оружием и осуществляют подготовку ВСУ, предоставляют услуги связи и развединформацию, направляют на Украину советников и боевиков со всего мира", — подчеркнул генерал.

Он отметил, что страны Запада не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение России. "Для достижения этой цели Вашингтон и Брюссель выбрали Украину, где с момента распада СССР ими культивировались антироссийские, националистические настроения. В настоящее время украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование", — указал Рудской.