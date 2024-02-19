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"Козырек" работает: Россия нашла эффективный способ защитить свои танки
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С начала СВО как Россия, так и Украина внесли обширные модификации в бронетанковые войска, в том числе в качестве отклика на возросшие угрозы, пишет американское издание Military... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, экономика, новости, россия, украина, сша, всу, сво, военная техника
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. С начала СВО как Россия, так и Украина внесли обширные модификации в бронетанковые войска, в том числе в качестве отклика на возросшие угрозы, пишет американское издание Military Watch Magazine.
Самой примечательной доработкой в статье названа установка на крышах танков “козырьков”, в некоторых случаях с динамической броней, для усиленной защиты от атак сверху или ударов беспилотников. Так, эффективность этой новой защиты российских машин подтверждена кадрами, где Т-90М выдерживает удар украинского беспилотника.
При этом заметно, что взорвались блоки динамической защиты "Контакт-1", но сама машина осталась неповрежденной и может продолжать боевые действия после незначительного обслуживания и замены поврежденных элементов защиты.
Поначалу на Западе отвергали использование "козырьков" и "клеток", но их эффективность против украинских беспилотников указывает на их широкое использование в будущем, подчеркивается в материале.
К примеру, армия обороны Израиля приняла на вооружение подобную модификацию своей бронетехники после потерь в результате ударов беспилотников и атак палестинских ополченцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>