МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. С начала СВО как Россия, так и Украина внесли обширные модификации в бронетанковые войска, в том числе в качестве отклика на возросшие угрозы, пишет американское издание Military Watch Magazine. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

Самой примечательной доработкой в статье названа установка на крышах танков “козырьков”, в некоторых случаях с динамической броней, для усиленной защиты от атак сверху или ударов беспилотников. Так, эффективность этой новой защиты российских машин подтверждена кадрами, где Т-90М выдерживает удар украинского беспилотника.

При этом заметно, что взорвались блоки динамической защиты "Контакт-1", но сама машина осталась неповрежденной и может продолжать боевые действия после незначительного обслуживания и замены поврежденных элементов защиты.

Поначалу на Западе отвергали использование "козырьков" и "клеток", но их эффективность против украинских беспилотников указывает на их широкое использование в будущем, подчеркивается в материале.

К примеру, армия обороны Израиля приняла на вооружение подобную модификацию своей бронетехники после потерь в результате ударов беспилотников и атак палестинских ополченцев.

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