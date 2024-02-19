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Глава "Роскосмоса" призвал сделать космические услуги платными для всех
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Формирование рынка и переход к конвейерному производству спутников требует сделать космические услуги платными для всех без исключения, заявил в интервью "Pro Космос" генеральный... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, бизнес, экономика, новости, роскосмос, рынок, космические услуги
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Формирование рынка и переход к конвейерному производству спутников требует сделать космические услуги платными для всех без исключения, заявил в интервью "Pro Космос" генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Ранее в Государственную Думу внесли проект о коммерциализации космических услуг, соответствующий механизм должен заработать с 2025 года.
"Я боюсь, что можно закон принять, но тут же пойдут какие-то исключения, что для такого-то ведомства космические услуги бесплатны, для другого — тоже бесплатны. В этом случае мы выхолостим всю суть закона и не создадим так необходимый рыночный климат, который и должен стимулировать привлечение частного капитала", — сказал Борисов.
По его словам, госкорпорация определила формат взаимодействия с частными компаниями с учетом зарубежного опыта и национальной специфики. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что госкомпания будет играть координирующую роль и оставит за собой функцию запуска космических аппаратов.
26 октября прошлого года президент России Владимир путин встречался с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Он отметил интерес государства к развитию частных космических компаний, подчеркнув необходимость создать необходимые условия и подготовить рынок.