МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Формирование рынка и переход к конвейерному производству спутников требует сделать космические услуги платными для всех без исключения, заявил в интервью "Pro Космос" генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Пендель не поможет". Борисов раскрыл, что нужно для российского SpaceX

Ранее в Государственную Думу внесли проект о коммерциализации космических услуг, соответствующий механизм должен заработать с 2025 года.

"Я боюсь, что можно закон принять, но тут же пойдут какие-то исключения, что для такого-то ведомства космические услуги бесплатны, для другого — тоже бесплатны. В этом случае мы выхолостим всю суть закона и не создадим так необходимый рыночный климат, который и должен стимулировать привлечение частного капитала", — сказал Борисов.

По его словам, госкорпорация определила формат взаимодействия с частными компаниями с учетом зарубежного опыта и национальной специфики. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что госкомпания будет играть координирующую роль и оставит за собой функцию запуска космических аппаратов.

26 октября прошлого года президент России Владимир путин встречался с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Он отметил интерес государства к развитию частных космических компаний, подчеркнув необходимость создать необходимые условия и подготовить рынок.