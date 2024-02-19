МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украина не сможет поставить на вооружение и обслуживать истребители разных типов, планирует сосредоточиться на F-16. Об этом заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона. Глава военного комитета НАТО сделал неожиданное заявление о ВСУ

"Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент", — сказал он.

По словам Игната, ВСУ на этом фоне сосредоточится на F-16. Он подчеркнул, что инфраструктура для истребителя этого типа уже создается, однако для капитальной подготовки нужны годы.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что планирует поставить Киеву еще шесть F-16, так общее число самолетов достигнет 24. Позднее агентство Bloomberg передавало, что министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении дополнительных 44 миллионов долларов Украине на обучение пилотов истребителей F-16.