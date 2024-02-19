2024-02-19T13:58:30+03:00
2024-02-19T14:17:16+03:00
2024-02-19T13:58:30+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240219/843109200.html
"Сложный момент": в Киеве сделали шокирующее признание об истребителях
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина не сможет поставить на вооружение и обслуживать истребители разных типов, планирует сосредоточиться на F-16. Об этом заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, экономика, новости, украина, истребители, всу
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506833.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506833.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506832.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506832.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506820.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/68/841506820.jpg
https://1prime.ru/global/20240219/843105212.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украина не сможет поставить на вооружение и обслуживать истребители разных типов, планирует сосредоточиться на F-16. Об этом заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент", — сказал он.
По словам Игната, ВСУ на этом фоне сосредоточится на F-16. Он подчеркнул, что инфраструктура для истребителя этого типа уже создается, однако для капитальной подготовки нужны годы.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что планирует поставить Киеву еще шесть F-16, так общее число самолетов достигнет 24. Позднее агентство Bloomberg передавало, что министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении дополнительных 44 миллионов долларов Украине на обучение пилотов истребителей F-16.