МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российским властям в 2024 году необходимо нарастить поставки ВС РФ почти всех материально-технических ресурсов, а также усовершенствовать образцы техники, которые применяются в зоне спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Мишустин оценил развитие российского экспорта

"В этом году к уже увеличенным объемам производства надо нарастить и поставки практически всех материально-технических ресурсов", — сказал Мишустин.

Он добавил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем.

"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов — речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие — сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", — отметил Мишустин.