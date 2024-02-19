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2024
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Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
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Российским властям в 2024 году необходимо нарастить поставки ВС РФ почти всех материально-технических ресурсов, а также усовершенствовать образцы техники, которые применяются в... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, экономика, новости, михаил мишустин, россия, впк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российским властям в 2024 году необходимо нарастить поставки ВС РФ почти всех материально-технических ресурсов, а также усовершенствовать образцы техники, которые применяются в зоне спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
"В этом году к уже увеличенным объемам производства надо нарастить и поставки практически всех материально-технических ресурсов", — сказал Мишустин.
Он добавил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем.
"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов — речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие — сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", — отметил Мишустин.