2024-02-19T15:30:41+03:00
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ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс из Франции
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Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс, поступивший из Франции, сообщило российское Минобороны. "Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, экономика, новости, вс россии, всу, франция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс, поступивший из Франции, сообщило российское Минобороны.
"Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", — сказано в сообщении.
FSAF SAMP/T, она же наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия — Mamba, — ЗРК, предназначенный для защиты территории от обычных воздушных угроз.