МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс, поступивший из Франции, сообщило российское Минобороны. Медведев прокомментировал "гарантии любви" между Украиной и Францией

"Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", — сказано в сообщении.

FSAF SAMP/T, она же наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия — Mamba, — ЗРК, предназначенный для защиты территории от обычных воздушных угроз.