ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — ПРАЙМ. Россия не уступает ни одной стране мира по своей боевой мощи, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть РФ к границам 1991 года

Политик в понедельник, 19 февраля, посетил Чечню, встретился с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермес.

"Такие периоды в истории нашего отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира — скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, — что мы умеем побеждать", — заявил Медведев на встрече.

Он отметил, что жизненный путь, сделанное бойцами для страны, республики и их собственных семей является "вкладом в нашу общую победу".

Медведев подчеркнул, что все, что делается чеченскими военными, исключительно важно для достижения победы.

"Те цифры, которые вы называете, свидетельствуют об очень существенном вкладе республики в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", — добавил Медведев.

Кроме того, он поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с государственной наградой. Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Зампред Совбеза добавил, что у России есть хорошие танки и ракеты, но нужно наращивать производство дронов и РЭБ. По его словам, оборотная сторона использования беспилотников — это контрбатарейная борьба, включая радиоэлектронную борьбу.

"Перед нашей страной стоят очень непростые задачи, в конечном счете, как бы это не звучало патетично или пафосно, сегодня решается судьба нашей страны", — заключил Медведев.