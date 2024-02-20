МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Курганмашзавод" поставил Минобороны России первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в 2024 году, она в полтора раза больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Медведев рассказал о технологических изменениях на фронте

"Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый экземпляр оснащён противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Более того, такие комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику как отдельная продукция для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках.

"Курганмашзавод" демонстрирует выдающиеся темпы работы. Предприятие своевременно и в полном объеме поставляет в войска востребованные боевые машины. В этом году завод уже передал заказчику первую партию БМП-3", — подчеркнули в "Ростехе".

В 2023 году коллектив "Курганмашзавода" досрочно закрыл государственные контракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. Всего в 2023 году предприятие удвоило объемы выпуска военной продукции по сравнению с показателями 2022 года, добавили в госкорпорации.