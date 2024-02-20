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"Укроборонпром" начал сотрудничать с немецкой MBDA Deutschland
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Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о начале сотрудничества с немецкой компанией-производителем ракетных систем MBDA Deutschland. "Акционерное общество "Украинская... ПРАЙМ, 20.02.2024
впк, экономика, новости, украина, германия, укроборонпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ.Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о начале сотрудничества с немецкой компанией-производителем ракетных систем MBDA Deutschland.
"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем — MBDA Deutschland", — говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте "Укроборонпрома".
Отмечается, что меморандум предусматривает совместное изучение программ и возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности, для противодействия БПЛА.
Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине.