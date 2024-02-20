МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ.Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о начале сотрудничества с немецкой компанией-производителем ракетных систем MBDA Deutschland. Франция и Украина подписали соглашение о "гарантиях безпасности"

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем — MBDA Deutschland", — говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что меморандум предусматривает совместное изучение программ и возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности, для противодействия БПЛА.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине.