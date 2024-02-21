МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Миру следует серьезно относиться к заявлениям Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны, еще со времен СССР у Украины есть потенциал для этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД подвели итоги евромайдана на Украине десять лет спустя

Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".

"Эта идея не дает покоя ее политикам. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии "Европейская справедливость" устроил госсекретарю США Энтони Блинкену "допрос" на тему о том, что лучше для Вашингтона — вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала. Показательно, что в феврале 2022 года Владимир Зеленский в своем выступлении на той же Мюнхенской конференции пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия", — сказала Захарова.

Дипломат призвала мировое сообщество серьезно относиться к подобным заявлениям, поскольку научный и производственный потенциал для создания ядерного оружия сохранился на Украине со времен Советского Союза.

Безъядерный статус Украины установил Будапештский меморандум, который в 1994 году подписали Россия, Украина, Великобритания и США. Документ гарантировал Украине безопасность после ликвидации ядерного потенциала, который остался на территории страны после распада СССР.