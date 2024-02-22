2024-02-22T13:17:09+03:00
2024-02-22T13:17:09+03:00
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Отечественный ОПК прошел проверку СВО, заявил Медведев
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В период военных действий производство военной техники и средств поражения приобретает совершенно иные формы, так как необходимо выполнять огромный оборонный заказ. С этой точки... ПРАЙМ, 22.02.2024
впк, экономика, новости, россия, медведев, сво, опк
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В период военных действий производство военной техники и средств поражения приобретает совершенно иные формы, так как необходимо выполнять огромный оборонный заказ. С этой точки зрения можно сказать, что российский ОПК выдержал проверку СВО, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", — отметил он.
Кроме того, политик отметил, что отечественный ОПК прошел проверку Специальной военной операцией на Украине и зарекомендовал себя наилучшим образом. Западные страны изменили свое отношение, увидев, что российские оборонные компании превосходят западные с точки зрения компонентов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.