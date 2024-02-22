МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В период военных действий производство военной техники и средств поражения приобретает совершенно иные формы, так как необходимо выполнять огромный оборонный заказ. С этой точки зрения можно сказать, что российский ОПК выдержал проверку СВО, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев раскрыл, куда идут средства для Украины

"Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", — отметил он.

Кроме того, политик отметил, что отечественный ОПК прошел проверку Специальной военной операцией на Украине и зарекомендовал себя наилучшим образом. Западные страны изменили свое отношение, увидев, что российские оборонные компании превосходят западные с точки зрения компонентов.

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