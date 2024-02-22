МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ и Т-72Б3М в ходе спецоперации замечательно себя показали, они действуют лучше западных, особенно в модернизированном варианте, рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Россия может дойти до Киева, заявил Медведев

"У нас есть другие танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО — это Т-90М "Прорыв", который недавно президент (России Владимир Путин — ред.) назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию", — заявил председатель "Единой России".

Кроме того, по его словам, это доказывают и переговоры с теми, кто участвует в СВО как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что вернувшиеся с фронта боевые командиры формируют часть, и просили помочь получить Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Как отметил Медведев,Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, или в тысячах экземпляров. Также зампред Совбеза, говоря о возможности применения танков "Армата", заявил, что демонстрация на парадах и применение техники в условиях войны — совершенно разные вещи, а "Армата" — новый танк и не самый дешевый, в полной мере еще не прошедший испытания.

"Парады — это парады. Война — это война. Это совершенно разные вещи. Танк "Армата" — это новый танк, он еще испытания в полной мере не прошел. Не самый дешевый танк", — резюмировал Медведев.