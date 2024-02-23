БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Министр обороны КНДР Кан Сун Наму попал в 13-й антироссийский пакет санкций Евросоюза, следует из заявления Еврокомисии. Посольство в Лондоне: санкции против России потеряли практический смысл

"Новый (санкционный — ред.) список включает 10 российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны, а также несколько белорусских компаний и физических лиц, оказывающих поддержку российским вооруженным силам", — сказано в тексте.

Более того, в санкционный список включили еще более 140 компаний и физических лиц, которые имеют отношение к российскому военно-промышленному комплексу. Согласно заявлению, вышеуказанные компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.