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В ЕК оценили рост ВПК России в 2023 году
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В 2023 году рост военно-промышленного комплекса России составил 30-40% по сравнению с 2021 годом, признала Еврокомиссия в документе, опубликованном в связи с принятием ЕС 13-го... ПРАЙМ, 23.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В 2023 году рост военно-промышленного комплекса России составил 30-40% по сравнению с 2021 годом, признала Еврокомиссия в документе, опубликованном в связи с принятием ЕС 13-го пакета антироссийских рестрикций.
"Быстрый рост, наблюдавшийся в 2023 году, зафиксирован главным образом в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом — металлообработка, транспорт, электронные, компьютерные и оптические приборы. Рост в этих отраслях составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом", — отмечается в документе.
Согласно материалу, подобная динамика обусловлена в первую очередь ростом военных расходов, занимающих 6% ВВП России, что составляет примерно 10,8 триллиона рублей.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.