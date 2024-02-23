МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В 2023 году рост военно-промышленного комплекса России составил 30-40% по сравнению с 2021 годом, признала Еврокомиссия в документе, опубликованном в связи с принятием ЕС 13-го пакета антироссийских рестрикций. Британия присоединилась к запрету ЕС на ввоз некоторых товаров из России

"Быстрый рост, наблюдавшийся в 2023 году, зафиксирован главным образом в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом — металлообработка, транспорт, электронные, компьютерные и оптические приборы. Рост в этих отраслях составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом", — отмечается в документе.

Согласно материалу, подобная динамика обусловлена в первую очередь ростом военных расходов, занимающих 6% ВВП России, что составляет примерно 10,8 триллиона рублей.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.