МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Настоящей военной угрозой со стороны России является не выдуманное космическое оружие, а более низкотехнологическая вещь в виде обычной артиллерии, работающей на Украине, пишет обозреватель издания Telegraph Дэвид Акс. Риск возрастает. Пушков прокомментировал планы поставить F-16 Киеву

По его словам, вдоль линии фронта продолжительностью сотни километров российская армия развернула тысяч гаубиц и ракетных установок.

"Сталин назвал артиллерию "богом войны", и сегодняшняя российская армия по-прежнему придерживается того же образа мышления", — подчеркнул автор.

Именно артиллерия позволила России перейти в наступление на Украине, систематически уничтожая позиции ВСУ, а затем посылая танки и пехоту для оттеснения украинских войск, указывает Акс.

"Артиллерия разрушила город Авдеевку на востоке Украины за последние четыре месяца и, наконец, вынудила его украинский гарнизон отступить в минувшие выходные. И если украинцы продолжат отступать, то это будет потому, что у России артиллерийское преимущество пять к одному", — подчеркивается в публикации.

В заключение автор призвал США "свести на нет артиллерийское преимущество России и остановить недавнее наступление России на Украину". Для этого, по его словам, республиканцам следует прекратить четырехмесячное блокирование дальнейшей помощи и отправить для украинских гаубичных и ракетных батарей сотни тысяч снарядов и ракет, которые американские производители создают для них, но которые Белый дом не может отправить из-за отсутствия финансирования.